في مقهى يملكه «الطيرة» بالزاوية.. المخابرات التركية تجتمع بالقيادات الإرهابيية

أكد مصدر أمني من مدينة الزاوية، أن عناصر من المخابرات التركية والتي تؤمن لحكومة الوفاق وصول المرتزقة والدواعش تجتمع بشكل دائم في مقهى يسمى “أكاكوس” بشارع عقبة بن نافع بمدينة الزاوية مع قيادات إرهابية من مجلسي شورى ثوار بنغازي ومجاهدي درنة.

وأكد المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته، في تصريحات نقلتها صحيفة «أوج»، أن صاحب المقهى هو أحد قادة تنظيمي أنصار الشريعة ومجلس شورى مجاهدي درنة المصنفين إرهابيين يتبعان لتنظيم القاعدة وداعش في ليبيا، وأحد الفارين من المدينة سعد عبد السلام الطيرة، والذي ما زال يقاتل أيضا إلى جانب ميليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية ضد قوات الشعب المسلح في محاور القتال جنوب طرابلس.

وكان الطيرة، كشف في تسجيل مرئي قبل أيام عن مشاركة عناصر مجلس شورى مجاهدي درنة الإرهابي، ضمن الميليشيات الداعمة لحكومة الوفاق في العمليات العسكرية بطرابلس.

وزعم الطيرة في التسجيل المرئي الذي أذاعته فضائية “ليبيا الأحرار” إحدى الأذرع الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين خلال العمليات، وتابعته، أنهم لن يسعوا للانتقام من أهالي المنطقة الشرقية، مؤكدًا محاسبة كل من وصفهم بالمجرمين.

ويعد سعد الطيرة، آمر سرية “الشهيد سالم دربي” الموالية لتنظيم القاعدة من مدينة درنة، حيث كان يتولى محور الظهر الحمر في مدينة درنة قبل تحريرها من قوات الشعب المسلح.

وحارب الطيرة في التحالف الإرهابي في درنة مع الإرهابيين المعروفين المصريين هشام عشماوي وعمر سرور، وقد ظهر في وقت سابق في إصدارات مصورة بثتها الجماعات الإرهابية بالمدينة، وهو يتوعد قوات الشعب المسلح بتنفيذ عمليات إرهابية.

ويقاتل الطيرة، في صفوف الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق ضد قوات الجيش الوطني، التي تسعى لتحرير العاصمة طرابلس، منذ 4 أبريل 2019م.