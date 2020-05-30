لليوم السادس على التوالي.. الإعلام الحربي: القوات المسلحة تتمكن من صد هجوم مرتزقة تركيا على محاور جنوب طرابلس

ليبيا – أكدت شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة عن تمكن وحدات القوات المسلحة لليوم السادس على التوالي من صد هجوم لمسلحي الوفاق على محاور جنوب طرابلس.

الإعلام الحربي أوضح بأن مسلحي الوفاق المدعومون من تركيا يركزن هجومهم منذ 6 أيام في محاور عين زارة والرملة وكوبري المطار ، كاشفةً عن تكبيدهم اليوم السبت عدداً من القتلى وأسر عددٍ من المرتزقة وغنم آليات .

وأفاد إعلام القوات المسلحة على أن الإشتباكات لا تزال مُستمرّة ولم تتوقف في محور كازيرما لليوم السادس توالياً ، مبينًا بأن الإشتباكات قوية جداً ومن المتوقع إستمرار مسلحي الوفاق في القتال تنفيذاً لمخطط تركيا التي تواصل دعمهم بالمرتزقة .

واختتم الاعلام الحربي إيجازه العسكري قائلاً :” لم نتحرك بعد، القوات المسلحة العربية الليبية صمام الآمان للدولة الليبية “.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية