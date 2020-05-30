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لليوم السادس على التوالي.. الإعلام الحربي: القوات المسلحة تتمكن من صد هجوم مرتزقة تركيا على محاور جنوب طرابلس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكدت شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة عن تمكن وحدات القوات المسلحة لليوم السادس على التوالي من صد هجوم لمسلحي الوفاق على محاور جنوب طرابلس.

الإعلام الحربي أوضح بأن مسلحي الوفاق المدعومون من تركيا يركزن هجومهم منذ 6 أيام في محاور عين زارة والرملة وكوبري المطار ، كاشفةً عن تكبيدهم اليوم السبت عدداً من القتلى وأسر عددٍ من المرتزقة وغنم آليات .

وأفاد إعلام القوات المسلحة على أن الإشتباكات لا تزال مُستمرّة ولم تتوقف في محور كازيرما لليوم السادس توالياً ، مبينًا بأن الإشتباكات قوية جداً ومن المتوقع إستمرار مسلحي الوفاق في القتال تنفيذاً لمخطط تركيا التي تواصل دعمهم بالمرتزقة .

واختتم الاعلام الحربي إيجازه العسكري قائلاً :” لم نتحرك بعد، القوات المسلحة العربية الليبية صمام الآمان للدولة الليبية “.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • اتمنى فتح جبهة مصراته لتشتيت المليشيات والمرتزقة والتقدم الى ابوقرين وتحريك الدفاع الجوى هناك ثم التقدم تدريجيا نحو مصراته وجعلها تحت سيطرة النيران الارضية للجيش الوطنى وبالطبع يحتاج التقدم ضربات جوية مكثفة من طائرات الميج 29 التى وصلت للجيش الوطنى من سوريا فالعدو مشترك للجيش العربى السورى والليبى وهم مرتزقة اردوغان يبحثوا عن بشار فى ليبيا !!!

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