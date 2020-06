أدانت

لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، اليوم السبت، حادث قتل 30 مهاجرا غير شرعي وجرح

آخرين، أغلبهم من بنغلاديش، في منطقة مزدة.

وقدمت

اللجنة في بيان لها التعازي لعائلات الضحايا وللحكومة البنغالية، مؤكدة تقديرها للإسهامات

الإيجابية للجالية البنغالية في المجتمع الليبي الذي يرفض مثل هذه الأعمال الإجرامية،

بحسب البيان.

ودعت

اللجنة، إلى بذل كل الجهود لملاحقة الفاعلين وتقديمهم للعدالة، واصفة بيان وزارة الداخلية

بحكومة الوفاق غير المعتمدة بشأن الحادث بأنه “لم يرق لحجم الجرم الشنيع”

خاصة أنه قد تم التعرف على من يقف وراء الحادث، مؤكدة استمرارها في العمل مع الجهات

المحلية والدولية، لتحسين ظروف الفئات الضعيفة مثل اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين،

إضافة إلى ملاحقة عصابات تهريب البشر.

The post خارجية النواب تدعو لملاحقة مرتكبي حادث مزدة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24