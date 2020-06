أكد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، اليوم السبت، أن المركز لم يعرف مصدر انتشار فيروس كورونا في مدينة سبها.

وأوضح النجار في تسجيل مصور أن انتشار الفيروس بين المخالطين اسرع بكثير في الجنوب الليبي عكس ما حدث في شرق وغرب البلاد.

