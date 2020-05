أقطاي: التدخل التركي غيّر كل التوازنات على الساحة الليبية وأثبت فشل حفتر

قال مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، اليوم السبت، إن

كل تدخل تركيا في ليبيا بطلب واتفاق مع حكومة الوفاق غير المعتمدة، غيّر التوازنات

على الساحة، وأظهر للجميع فشل حفتر والقوى الداعمة له، على حد قوله.

وأضاف أقطاي في مقالة له بصحيفة تركية أن تركيا هي الدولة

الوحيدة الموجودة في ليبيا بدعوة من حكومة الوفاق، وضمن اتفاق وضعت كل حدوده وأعلنت

عنه بشفافية تامة، مؤكدًا أنه لا يحق لأحد السؤال عن سبب التواجد التركي في ليبيا كون

تركيا الدولة الوحيدة حاليا التي ليست بحاجة لتوضيح سبب وجودها هناك بعكس باقي الأطراف.

وتابع أقطاي أن اتفاق تركيا مع حكومة الوفاق غيّر تماما سير

الأحداث المستمرة على الأرض منذ 5 أعوام، لافتًا إلى أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية

الذي وقعته تركيا مع الوفاق قضى تماما على حسابات كل من كان له حساب في البحر المتوسط،

مبينًا أن دخول تركيا على الخط بشكل متأخر بعض الشيء وبعد استفادة البعض من خلو الساحة

حتى توقيت دخول تركيا، يبدو أنه فتح شهية بعض الأطراف التي ليس لها حق لا في ليبيا

ولا في المتوسط، وأوجد شراكة ترغب في تقاسم الكعكة بجشع دون وجه حق، مشيرًا إلى أن

كلتا الخطوتين اللتين اتخذتهما تركيا ساهمتا في تعطيل شراكات تقاسم هذه الكعكة،

بحسب تعبيره.

وأشار أقطاي إلى أنه في الوقت الذي تقاسمت فيه الدول ساحاتها

البحرية في البحر المتوسط باتفاقات ثنائية وثلاثية ورباعية، أُجبرت تركيا على ألا تلقي

حتى ولو صنارة صيد في مياهها، مؤكدًا أن تركيا بالاتفاق الذي وقعته مع ليبيا في توقيت

مفاجئ للجميع ظهرت على الساحة بصفتها الطرف الذي يقول الكلمة الأخيرة في البحر المتوسط،

وبات الجميع مجبرًا على إعادة ترتيب حساباته، وتركيا تشترط أن يكون التقسيم عادلا وألا

يطمع أحد في حق أحد.

ولفت أقطاي إلى أنه في ليبيا يعيش شعب يمتلك الأرض، وهناك

دول تتقاتل على تقسيم أرض هذا الشعب الذي حُرم من زعيم بعد 2011، مشيرًا إلى أنه إذا

ما وصل الشعب الليبي عقب ما أسماه بـ”الثورة” إلى نهاية المسيرة التي بدأها

لاختيار قائده وإدارته ومؤسساته، فما لأحد أن يستطيع أن يفعل شيئا حيال ذلك، كما لن

تبقى أي طريقة أمام من وصفهم بـ”الطامعين” للاستيلاء على أرض ليبيا، مؤكدًا

أنه لهذا كان يجب عرقلة هذه المسيرة بحجج متواصلة، وفقًا لقوله.

يُشار إلى أن تركيا تقدم الدعم الكامل لحكومة الوفاق، من

أسلحة ومرتزقة سوريين، للحفاظ على تواجد السراج في السلطة، والذي يخدم مصالح أنقرة

في ليبيا، دون الالتفاف إلى أن هكذا تدخلات تؤجج الصراع في ليبيا وتنتهك سيادتها

وتزعزع استقرارها.

