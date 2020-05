أكد

مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، اليوم السبت، أن المركز

يرفض الإعلان عن اسماء المصابين بفيروس كورونا حتي لا يتم وصمهم من بلدياتهم وبسبب

الانفلات الامني في البلاد.

