أكد

مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، اليوم السبت، أن هناك

نقص شديد في الخدمات الصحية بجنوب البلاد، مرجعاً ذلك إلى الظروف الأمنية وصعوبة

توفر الكوادر الطبية بالمنطقة الجنوبية.

