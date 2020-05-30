كونتي يؤكد للسراج رفض بلاده للتدخلات الخارجية في ليبيا

العنوان_ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، اليوم السبت، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية .

وأوضح المكتب الإعلامي للسراج، أن الطرفين ناقشاً هاتفياً، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها عملية “إيريني ” الأوروبية لتطبيق حظر توريد الأسلحة إلى

ليبيا .

حيث أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن قلق بلاده إزاء استمرار جهات خارجية في إرسال الأسلحة إلى ليبيا، معتبرا ذلك تصعيدا يساهم في تأجيج النزاع ويطيل معاناة الشعب الليبي، ويشكل خطرا على المنطقة والأمن الأوروبي، مؤكدا على ضرورة العودة للمسار السياسي وفقا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين.

وأضاف كونتى أن تقرير مستقبل ليبيا يجب أن يكون بيد الليبيين أنفسهم وليس بأيادي خارجية، مشددا على أهمية الإسراع بتعيين مبعوثًا جديدًا للأمم المتحدة في ليبيا، داعيا إلى عودة إنتاج النفط الليبي الذي يمثل ثروة الليبيين جميعا ومصدر دخلهم الرئيسى.