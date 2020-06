أوضح

مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، اليوم السبت، أن أرسل 6

أطباء إلى إيطاليا للإستفادة من خبرتها في علاج فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المركز

يواجه انتقادات كبيرة عائدة علي ثقافة غير معروفة عن الشعب الليبي، على حد قولة.

The post النجار: انتقاد البعض لسفر الأطباء إلى إيطاليا يعود إلى ثقافة غير معروفة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24