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عودة الليبيين العالقين بالسعودية عن طريق مطار مصراتة  

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر

وصلت إلى مطار مصراتة الدولي، رحلة الخطوط الليبية قادمة من مطار جدة، على متنها مواطنين ليبين كانوا عالقين في السعودية .

وأشار مطار مصراتة في بيان على صفحته بموقع فيسبوك إلى إجراء تحاليل لجميع الركاب، منوها إلى أن تجهيز مكان للحجر الصحي لجميع الركاب حتى ظهور نتائج التحاليل بعد 24 ساعة .

واستقبل مطار مصراتة خلال الفترة الأخيرة رحلات للعالقين خارج ليبيا .

وتتضمن إجراءات العودة الى ليبيا خضوع العائدين للحجر 14 يومًا في البلدان القادمين منها، إضافة إلى إجراء تحليلات تثبت خلوهم من فيروس كورونا .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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