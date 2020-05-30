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الجيش يعلن تصديه لهجوم من المليشيات في 3 محاور

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_ليبيا أعلنت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الوطني الليبي، أن اليوم السبت ، قامت القوات المُسلحة العربية الليبية في يومها السادس، بالتصدي لهجوم المليشيات المدعوم تُركياً في محاور عين زارة والرملة وكوبري المطار وكبدتهم عدداً من القتلى وقامت بأسر عددٍ من المرتزقة، كما قامت بغنم آليات. وأوضحت الشعبة فى إيجاز صحفي،  أن الإشتباكات مُستمرّة ولم …

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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