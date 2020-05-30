الجيش يعلن تصديه لهجوم من المليشيات في 3 محاور

العنوان_ليبيا أعلنت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الوطني الليبي، أن اليوم السبت ، قامت القوات المُسلحة العربية الليبية في يومها السادس، بالتصدي لهجوم المليشيات المدعوم تُركياً في محاور عين زارة والرملة وكوبري المطار وكبدتهم عدداً من القتلى وقامت بأسر عددٍ من المرتزقة، كما قامت بغنم آليات. وأوضحت الشعبة فى إيجاز صحفي، أن الإشتباكات مُستمرّة ولم …
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صحيفة العنوان الليبية
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