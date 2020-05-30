حركة تونس إلى الأمام: «النهضة التونسية» مسؤولة عن جر تونس للمحور التركي القطري

علّق أمين عام حركة تونس إلى الأمام، عبيد البريكي، على إمكانية قيام قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” بنشر قوات عسكرية مقاتلة في تونس، بسبب النزاع القائم في ليبيا، وذلك بعد إعلان “أفريكوم”، أن لواء المساعدة الأمنية، جزء من برنامج المساعدة العسكرية، وليس المقصود بها قوات عسكرية مقاتلة.

واتهم البريكي في تصريحات لصحيفة “العرب” اللندنية، حركة النهضة التونسية، بأنها مسؤولة عن ما يجري من خلال جر تونس إلى مربع المحور التركي القطري.

وأوضح أمين عام حركة تونس إلى الأمام، أن النهضة هي الطرف الضالع في التدخل السافر في ليبيا وتحويل تونس إلى منطقة عبور، مُتسائلاً عن السيادة التونسية من كل ما يحدث.

وكانت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم”، قد كشفت في بيان مقتضب لها، اليوم السبت، حقيقة إمكانية نشر قوات عسكرية مقاتلة في تونس، بسبب النزاع القائم في ليبيا، موضحة أنها ليست قوات عسكرية مقاتلة، مشيرة إلى أن لواء المساعدة للقوات الأمنية، المقصود به وحدة تدريب صغيرة، وهي جزء من برنامج المساعدة العسكرية, وليس المقصود بها بأي حال من الأحوال قوات عسكرية مقاتلة.

يشار إلى أن وزير الدفاع التونسي عماد الحزقي، أجرى الخميس الماضي, مكالمة هاتفية مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، ومّثل التعاون العسكري بين أمريكا وتونس وسبل تدعيمه محور المكالمة الهاتفية التي جرت بين وزير الدفاع التونسي، وقائد القيادة العسكرية الأمريكية بإفريقيا الجنرال ستفين جي تونسوند.

ووفق بيان لوزارة الدفاع التونسية، أشاد قائد القيادة العسكرية الأمريكية بإفريقيا بمتانة العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين المبنية على الثقة والاحترام المتبادلين, مؤكدًا استعداد الإدارة الأمريكية الدائم لدعم القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية التونسية.