ضبط وكر للهجرة غير الشرعية في القره بوللي

تمكنت إدارة المهام الخاصة التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية من ضبط وكر للهجرة غير الشرعية، يتواجد داخله مهاجرون غير شرعيين أفارقة بمنطقة القره بوللي، ويستعدون للهجرة إلى إيطاليا.

ووفقاً لبيان عبر الصفحة الرسمية لـ “داخلية الوفاق” على موقع التواصل “فيس بوك”، فإنه بعد ورود معلومات للإدارة تم التحري وجمع المعلومات، حيث قامت دوريات الإدارة بمداهمة المكان وتم ضبط كل المهاجرين غير الشرعيين وضبط الأشخاص المسؤولين عن تهريبهم بطريقة غير قانونية، وإحالتهم جميعًا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.