قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش، إن طيران الجيش

شن سلسلة غارات السبت، على تمركزات لقوات الوفاق في محيط الهيشة الجديدة، مشيرة

إلى أنه استهدف أيضًا مواقعا لتخزين الأسلحة والذخائر والعربات والآليات تابعة

للوفاق في مناطق وادي زمزم والقداحية ومزارع النهر.

