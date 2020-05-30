تركيا تؤكد استمرار دعمها لحكومة الوفاق في ليبيا ضد حفتر “مهما حدث”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إن بلاده ستدعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا ضد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر “مهما حدث”.

وشدد أوقطاي، خلال مشاركته في ندوة عبر الإنترنت نظمها المجلس الأطلسي ومنظمة التراث التركي، على أن تركيا لن تسمح بغموض جديد في الحوض الشرقي للبحر المتوسط، وأنها تقوم بدورها بناء على طلب من حكومة الوفاق.

وأضاف أوقطاي، أن “تركيا ستتأكد من أن الحكومة في طرابلس لا تتعرض لتهديد أي ديكتاتور أو أي إرهابي مثل حفتر. سنكون هناك مهما كانت النتائج. نحن مصممون على ذلك”، وفقا لوكالة “بلومبرغ”.

ونوه أوقطاي، إلى أن تركيا قدمت الدعم للحكومة الشرعية في ليبيا، مشيرا إلى ضرورة أن يقبل حفتر وداعموه، وجود حكومة واحدة في البلاد معترف بها من قبل الأمم المتحدة، على حد قوله.

وأكد نائب الرئيس التركي، على أن تركيا تقف إلى جانب الشعب الليبي وحكومته الشرعية، لافتا في الوقت نفسه إلى وجود علاقات تاريخية مشتركة بين شعبي البلدين.

وساعد الدعم الذي قدمته أنقرة لحكومة الوفاق الوطني في تحقيق مكاسب عسكرية في الآونة الأخيرة، وتعترف تركيا بإرسال طائرات مسيرة ودفاعات جوية ومستشارين للحكومة، إضافة إلى نقل مقاتلين سوريين إلى ليبيا للقتال ضد قوات الجيش الليبي.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج قد وقع في 27 نوفمبر 2019، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

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