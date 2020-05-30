باحث في الشأن التركي: الوضع الليبي يتطلب تدخلا دوليا عاجلا لوقف مشروع أردوغان وأطماعه

قال الباحث في الشؤون التركية محمد ربيع، إن الأزمة الليبية باتت الأكثر خطورة الآن في ظل التدخل التركي السافر والسعي لتحويل ليبيا إلى سوريا جديدة، عبر مواصلة إرسال السلاح والخبراء الأتراك ونقل الآلاف من المرتزقة والدواعش من سوريا إلى ليبيا، ما يخالف تعهدات أردوغان في مؤتمر برلين حول ليبيا أوائل العام الجاري، وينتهك قواعد القانون الدولي وقرار مجلس الأمن بشأن حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا.

وأضاف “ربيع”، في تصريحات نقلتها صحيفة البلاد السعودية، أن التدخل التركي في ليبيا أنقذ حكومة الوفاق والميليشيات الإرهابية والمتطرفة المتحالفة معها من وضع عسكري صعب في مواجهة الجيش الليبي الساعي لاستعادة الدولة من فوضى السلاح والميليشيات.

مشيرا إلى أن ما يتردد عن استعداد تركيا لإنشاء قاعدة عسكرية في الوطية سيساهم في زيادة حدة الصراع في ليبيا، ما يعد تهديدا للاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، خاصة في ظل الأطماع التركية للتدخل في الدول العربية وإفريقيا ودعم المشروع الإخواني الإرهابي، الأمر الذي يتطلب تدخل دولي سريع وعاجل لوقف المشروع التركي، من خلال فرض عقوبات دولية وتشديد تطبيق قواعد القانون الدولي على تركيا.