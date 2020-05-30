“السيسي” يبحث مع نظيره القبرصي مستجدات الملف الليبي

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع نظيره القبرصي نيكوس آنستسيادس، الملف الليبي وضرورة التنسيق المشترك، لدعم المساعي الأممية في ليبيا وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، مؤكدين رفضهم لأي تدخل خارجي في ليبيا

تطرق السيسي في حديثه المشترك عبر الاتصال الهاتفي، مع نستسيادس، إلى القضايا الإقليمية إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك التي تجمع البلدين، على الصعيد الثنائي أو ضمن إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان، كما تمت مناقشة سبل تنسيق وتبادل الخبرات بشأن جهود مكافحة انتشار وباء كورونا ، لإحتواء تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية بالوقوف علي افضل التجارب سواء لدي مصر او قبرص وكذا في الاتحاد الاوروبي وتعزير التعاون المتعدد الاطراف في إطار هذا الملف المهم.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن الاتصال الهاتفي، تناول ملف الطاقة ضمن إطار منتدى غاز شرق المتوسط، وأشاد الرئيس القبرصي بالدور الحيوي السياسي لمصر في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، مؤكداً في هذا الصدد تقدير الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب، وكذا التجربة المصرية الناجحة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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