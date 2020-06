سرت.. اجتماع لبحث أزمة نقص الوقود في محطات المدينة

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، سالم عامر سالم، السبت،

اجتماعًا مع مدير مديرية الأمن بسرت، سالم أبو زيد، لبحث المختنقات التي تواجه عدد

من محطات الوقود بالمدينة، وعملية الازدحام التي تشهدها تلك المحطات من قبل المواطنيين

أصحاب السيارات.

وبحسب تدوينة لبلدية سرت عبر صفحتها على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” فإنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يتم عقد اجتماع

موسع خلال اليومين القادمين لإعادة تنظيم توزيع الوقود بالمحطات.

وأكد عامر سالم خلال الاجتماع أنه تم التنسيق مع عضو مجلس

النواب عن سرت، زايد هدية، بخصوص إمكانية التنسيق والتأكيد على المستودع الرئيسي لشركة

البريقة بزيادة عدد تخصيص حصة محطات الشركات بسرت وضواحيها من الوقود بأنواعه،

مطالبًا مسؤولي الشركات الخدمات النفطية الموجود بسرت والتي تتبعها محطات الوقود لأكثر

من عشرين محطة بالإسراع في إتمام عملية الحجز والتسديد لكميات الوقود المطلوبة للمحطات

بشكل عاجل من أجل تخفيف الأعباء وتذليل أزمة نقصها بالمدينة وضواحيها.

