نشرة الوضع الوبائي المحلي ليوم السبت

أوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أنه سجّل، السبت، تطورا وبائيا جديدا بالمنطقة الجنوبية، معلنا تسجيل 12 إصابة بفيروس كورونا المستجد، لمخالطين، 11 حالة مخالطة في مدينة سبها، وحالة من منطقة المحروقة في الشاطئ.

كما سجّل المركز، بعد فحصه 322 عينة، شفاء 9 حالات من فيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي المتعافيين 50 حالة.

وطالب المركز المواطنين بمدينة سبها عدم مغادرة المدينة حتى يتم حصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي، مهيبا بالمقيمين في المدينة ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة والتي تشمل حظر التجول والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.

وبذلك تصبح تفاصيل الحالة الوبائية حتى يوم السبت 30 مايو كما يلي:

•إجمالي الاصابات : 130

-الحالات النشطة : 75

-المتعافين : 50

-الوفيات : 5

•عدد العينات تم تحليلها بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض: 5591 عينة.