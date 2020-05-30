ضربات لسلاح الجو تستهدف مخازن قوات الوفاق في وادي زمزم

ذكرت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للجيش الوطني إن مقاتلات السلاح الجوي تشن سلسلة من الضربات الجوية بدأت من صباح السبت تستهدف من خلالها عدداً من تمركزات المجموعات المسلحة التابعة لقوات الوفاق ومخازنها في مناطق تتوسط المسافة بين سرت ومصراتة.

ووصفت الشعبة المجموعات المُستهدفة بأنها مدعومة تُركياً وقالت إن الضربات استهدفت قوات الوفاق في محيط بلدة بوقرين ، كما استهدفت مواقعاً خصصتها هذه المجموعات لتخزين الأسلحة والذخائر والعربات والآليات في وادي زمزم وبلدة القداحية ومزارع النهر.

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