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ضربات لسلاح الجو تستهدف مخازن قوات الوفاق في وادي زمزم

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للجيش الوطني إن مقاتلات السلاح الجوي تشن سلسلة من الضربات الجوية بدأت من صباح السبت تستهدف من خلالها عدداً من تمركزات المجموعات المسلحة التابعة لقوات الوفاق ومخازنها في مناطق تتوسط المسافة بين سرت ومصراتة.

ووصفت الشعبة المجموعات المُستهدفة بأنها مدعومة تُركياً وقالت إن الضربات استهدفت قوات الوفاق في محيط بلدة بوقرين ، كما استهدفت مواقعاً خصصتها هذه المجموعات لتخزين الأسلحة والذخائر والعربات والآليات في وادي زمزم وبلدة القداحية ومزارع النهر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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