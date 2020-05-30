أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق غير المعتمدة، السبت،

عن وصول شحنة من المستلزمات الطبيّة الوقائية كصدقة من تركيا، لمواجهة فيروس

كورونا.

وأوضحت الوزارة في تدوينة عبر صفحتها على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” أن الإمدادات الطبية التركية التي جرى شحنها من

تركيا على متن طائرة إيرباص A330 التابعة للخطوط الليبية، هي عبارة عن بدل عزل واقية وواقيات وجه، ونظارات

واقية، وأقنعة وجه ذات استعمال واحد، وأجهزة لقياس درجة حرارة الجسم عن بعد.

The post تركيا تتصدق على الوفاق بشحنة مستلزمات طبية ووقائية لمواجهة كورونا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

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