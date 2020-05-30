وكالة سورية: وصول جثمان 14 مرتزقا من ليبيا.. وتركيًا تجهز  دفعة جديدة لإرسالها إلى طرابلس

كشفت مصادر مُطلعة، مساء السبت، وصول دفعة جديدة من جثث قتلى مرتزقة المعارضة السورية الموالية لتركيا، التي تقاتل ضمن ميليشيات حكومة الوفاق، إلى الأراضي السورية عبر معبر حور كلس بريف مدينة إعزاز.

وقالت المصادر في تصريحات لوكالة “ستيب” السورية، أن دفعة جديدة من جثث مرتزقة فصائل المعارضة ممن كانوا يقاتلون في ليبيا، وصلت إلى الأراضي السورية، موضحة أن الدفعة تضم جثث 14 عنصرًا، بينهم جثة القيادي في لواء صقور الشمال المدعو “محمود الخلف”.

ولفتت إلى أن الدفعة ضمت أيضًا 20 جريحًا، موزعين بين فصائل صقور الشمال والعمشات والسلطان مراد، مؤكدة أن فصائل المعارضة المدعومة تركيًا، تقوم بتجهيز دفعة جديدة من العناصر للذهاب إلى ليبيا، وتضم حوالي 250 عنصرًا من “جيش النخبة” وفرقة السلطان مراد.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أصدر بيانا الجمعة وثق فيه مزيداً من الخسائر البشرية في صفوف “المرتزقة” من الفصائل الموالية للحكومة التركية في ليبيا، حيث جرى توثيق مقتل 13 مقاتل في ليبيا خلال الأيام الفائتة بينهم طفلين اثنين، بعضهم جرى استقدام جثثهم إلى مناطق سيطرة الأتراك والفصائل بريف حلب، وبذلك ترتفع حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، إلى 331 مقاتل بينهم 20 طفل دون سن الـ 18، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.

وذكر “المرصد” أن القتلى من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”، ووفقا لمصادر المرصد فإن القتلى قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.