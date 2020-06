أونيس: تطبيق إجراءات صارمة لحجر المواطنين القادمين من الخارج

أكد مدير لجنة الأزمات والطوارئ بوزارة صحة حكومة الوفاق،

فوزي أونيس، أنه سيتم تطبيق إجراءات صارمة لحجر المواطنين العائدين من الخارج.

وبحسب تدوينة لوزارة صحة الوفاق عبر صفحتها على موقع

التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فإن أونيس أوضح أنه تم تنفيذ مجموعة من الإجراءات

الاحترازية الصارمة مع العائدين من دولة السعوديه بعد أخذ العينات المختبرية للعائدين،

مشيرًا إلى أنهم سيخضعون للحجر الصحي بمتابعة الفرق المختصة وستكون المتابعة صحية أمنية

لضمان سلامة الجميع والالتزام بإجراءات الحجر الصحي.

