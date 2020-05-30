حركة مشروع تونس: الغنوشي قنصل تركيا في تونس لرعاية مصالح الوفاق

علّق رئيس حركة مشروع تونس، والمرشح الرئاسي السابق، محسن مرزوق، على إمكانية قيام قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” بنشر قوات عسكرية مقاتلة في تونس، بسبب النزاع القائم في ليبيا.

ويأتي ذلك بعد إعلان “أفريكوم”، أن لواء المساعدة الأمنية، جزء من برنامج المساعدة العسكرية, وليس المقصود بها قوات عسكرية مقاتلة.

واتهم مرزوق في تصريحات لوسائل إعلام تونسية، حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي، بالعمالة لصالح النظام التركي، والاصطفاف وراء حكومة الوفاق غير الشرعية، والإسلاميين في ليبيا، وذلك في إشارة إلى أن هذا هو سبب إعلان “الأفريكوم” الأخير.

وذكر أن النظام التركي نظام استعمار يسعى للسيطرة على ليبيا، وحركة النهضة ورئيسها يدافعان عن المصالح التركية، واصفًا الغنوشي بالقنصل التركي في تونس، وأنه يجب سحب الثقة منه كرئيس لمجلس نواب الشعب.

وكانت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم”، قد كشفت في بيان مقتضب لها، اليوم السبت، طالعته وترجمته “أوج”، حقيقة إمكانية نشر قوات عسكرية مقاتلة في تونس، بسبب النزاع القائم في ليبيا، موضحة أنها ليست قوات عسكرية مقاتلة، مشيرة إلى أن لواء المساعدة للقوات الأمنية، المقصود به وحدة تدريب صغيرة، وهي جزء من برنامج المساعدة العسكرية, وليس المقصود بها بأي حال من الأحوال قوات عسكرية مقاتلة.