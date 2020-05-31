“البيباص” يكشف كيف سيتم التعامل مع صرف الأموال المخصصة لمكافحة كورونا

تحدث مدير الإدارة العامة لتقييم أداء القطاع العام بديوان المحاسبة التابع لحكومة السراج “عبد الرزاق البيباص”، فى تصريحات صحفية، عن آليات التعامل مع صرف الأموال المخصصة لمكافحة كورونا.

وادّعى البيباص، أنه تم تشكيل لجنة خاصة لمتابعة أزمة كورونا، قائلا، إنه تم تشكل ديوان المحاسبة عدة لجان فرعية بالإدارات وفق الاختصاصات المناطة بها في تتبع المخصصات و الأموال التي تنفقها الدولة من خلال وزارة الصحة أو اللجنة العليا أو المركز الوطني لمكافحة الامراض وهيئة الاتصالات وصندوق التضامن الاجتماعي وجهاز الطب العسكري وكافة اللجان التي تعمل حالياً في مجابهة جائحة كورونا .

وزعم البيباص، أنه يتم مراجعة كافة محاضر الترسيات وآليات التعاقد والتوريد و التتبث من التوزيع من خلال الاستلامات ومقارنتها بالاحتياجات الفعلية لمراكز العزل الصحي أو للمستشفيات والبلديات ، كما يجري تتبع الأموال المخصصة للبلديات واستلامات البلديات من خلال فروع الديوان بعد أن يتم تغذيتهم بكافة المستندات المؤيدة للصرف للوقوف على مدى انطباق كل هذه المخصصات مع الاحتياجات الفعلية لهذه المرافق والبلديات و حسن توظيفها الفعلي لمجابهة الوباء.

واستكمل البيباص مزاعمه قائلا، اتخذنا بعض الاجراءات الاحترازية كمنع تمليك السيارات الموردة لصالح لجان الجائحة و نقوم حالياً بالتوثيق وجمع أدلة الاتباث وفتح محاضر و جمع الاستدلال مع المعنيين بالإجراءات، كما نقوم بتصويب بعض الإجراءات التي تقوم بها الدولة عبر لجانها وأدواتها المشكلة لهذا الغرض وسيتم بالتأكيد تقييم الاجراءات واتخاد الإجراءات القانونية حيال المخالفات والتجاوزات التي تتكشف من خلال عمليات التدقيق والفحص والمتابعة والتقييم ومحاسبة المسئوولين عنها .

تأتي تصريحات ، فى توقيت لم تراعى فيه حكومة السراج ضرورة الحجر الصحى، خاصة القادمين من تركيا،الأمر الذي أدى لتزايد حالات الإصابة بكورونا فى ليبيا، بعد اكتشاف إصابات منهم، أدت لإصابة أعداد أخرى.

وبعد اكتشاف حالات كورونا من القادمين من تركيا، طالبت إدارة الطوارئ بوزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق المواطنين الليبين الذين قد تم حجرهم في فندق ( Pullman Istanbul Hotel )، وعادوا إلى ليبيا عن طريق الخطوط الجوية الليبيه ، سرعة التوجه إلي مجمع عيادات زاويه الدهماني بالعاصمة طرابلس وذلك لأخد مسحات الأنف لإجراء فحص (PCR) تأكيدي.

وقد كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تحديد مكانها او الوجهة التي جاءت منها عقب اسبوع من الاستقرار وعدم تسجيل ، إلا ان مصدر مسؤول أكد لـ”الساعة 24” ، ان الحالة الإيجابية كانت من ضمن القادمين على الرحلة المذكورة في البيان العاجل ببيان وزارة الصحة والقادمة من تركيا، بالرغم من فرض حجر في إسطنبول لمدة 14 يوم ، وهو ما فتح باب التساؤلات حول مصداقية تركيا في الكشف ودقة أجهزتها وأطقمها الطبية لإدخال حالات مصابة لليبيا، وعدم الاهتمام من قبل حكومة الوفاق بالرعايا الليبين في الخارج.