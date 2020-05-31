“داخلية الوفاق” تضبط مهاجرين غير قانونيين في القره بوللي-((صور))

قامت دوريات تابعة للــ “المهام الخاصة” التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزاراة الداخلية بحكومة الوفاق بمداهمة أحد أوكار عصابات تهريب البشر وتم ضبط مجموعة من المهاجرين غير القانونيين وضبط الأشخاص المسؤولين عن تهريبهم بطريقة غير قانونية وإحالتهم جميعًا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن العملية تمت بعد التحري وجمع المعلومات إثر ورود معلومات إلى إدارة المهام الخاصة عن وجود مهاجرين غير قانونيين من أغلبهم يحملون جنسيات إفريقية بمدينة القره بوللي ويستعدون للهجرة إلى إيطاليا .

وتبين الصور المدرجة مع خبر “داخلية الوفاق” حشر المهاجرين في مساحات ضيقة لا مراعاة فيها للتباعد الجسدي احترازاً من جائحة كورونا ومعاملتهم كأسرى أو مذنبين في صور أخرى بإجبارهم على وضع الاستعداد ووجههم إلى الحائط ، فيما لم ترد الوزارة عدد المحتجزين ولا تفصيل لبيان البلدان التي أتوا منها ومن بينها دول أسيوية كما يظهر في إحدى الصور.

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