اخبار ليبيا الان

مركز طبرق الطبى يسحب العينة الثانية للعائدين من مصر

تم النشر منذُ 10 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بدأت اللجنة الاستشارية الطبية، التابعة لمركز طبرق الطبي، بأخذ العينة الثانية من الدفعة الأخيرة للعائدين من مصر المقيمين بفنادق دار السلام، وعددهم 50 نزيلًا، للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وبحسب إيجاز صحفى للجنة الاستشارية الطبية، السبت، فإن النزلاء من مدن طرابلس وترهونة والخمس وزلطن والمرج وبنغازي، مضيفًا أن جميعهم لا يشتكون من أعراض.

وقبل عشرة أيام شرع فريق الرصد والتقصي التابع للجنة الاستشارية الطبية بطبرق، في أخذ عينات من الدفعة الثانية للعائدين من مصر، نزلاء الحجر الصحي بفنادق المدينة المختلفة للتأكد من خلوها من فيروس المستجد، فيما قال المكتب الإعلامي لمركز طبرق الطبي، إن العينات المأخوذة هي الثانية لهذه الدفعة العائدة من مصر قبل أيام، منوهًا بأنهم سيخرجون من الحجر الصحي يوم السبت المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك