مركز طبرق الطبى يسحب العينة الثانية للعائدين من مصر

بدأت اللجنة الاستشارية الطبية، التابعة لمركز طبرق الطبي، بأخذ العينة الثانية من الدفعة الأخيرة للعائدين من مصر المقيمين بفنادق دار السلام، وعددهم 50 نزيلًا، للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وبحسب إيجاز صحفى للجنة الاستشارية الطبية، السبت، فإن النزلاء من مدن طرابلس وترهونة والخمس وزلطن والمرج وبنغازي، مضيفًا أن جميعهم لا يشتكون من أعراض.

وقبل عشرة أيام شرع فريق الرصد والتقصي التابع للجنة الاستشارية الطبية بطبرق، في أخذ عينات من الدفعة الثانية للعائدين من مصر، نزلاء الحجر الصحي بفنادق المدينة المختلفة للتأكد من خلوها من فيروس المستجد، فيما قال المكتب الإعلامي لمركز طبرق الطبي، إن العينات المأخوذة هي الثانية لهذه الدفعة العائدة من مصر قبل أيام، منوهًا بأنهم سيخرجون من الحجر الصحي يوم السبت المقبل.