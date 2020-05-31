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اجتماع لوزير صحة الحكومة الليبية بـ”طبرق” لمتابعة إجراءات مكافحة كورونا

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب، اجتماعا بمدير عام المركز ورئيس اللجنة الإستشارية الطبية طبرق ” الدكتور فرج عبد الله الجالي ” وذلك لمتابعة آخر المستجدات عمل اللجنة الاستشارية الطبية و كافة الإجراءات المتخذة لمجابهة وباء كورونا.

وبحسب إيجاز صحفى للجنة الاستشارية الطبية بطبرق، فقد أكد الاجتماع على متابعة الجاهزية لمجابهة هذا الوباء و كافة الإجراءات المتخذة حول عودة العائدين و الذين بلغ عددهم 1399 عائد من جمهورية مصر العربية تم تسكينهم بمختلف الفنادق بالمدينة وكانوا من مختلف مدن ليبيا .

وأثني وزير الصحة على دور اللجان منها اللجنة الاستشارية الطبية و التى كانت فى الموعد فى أداء عملها الطبي لكافة العائدين من تقديم الخدمات الطبية المختلفة من عيادات ” القلب و السكري و غسيل الكلى و الأورام و النساء و غيره من التخصصات الأخرى بالإضافة لسحب العينات لهذا العدد من العائدين للتأكد من صحتهم .

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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