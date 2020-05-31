بعد اجتماع بين أعضاءها والأمن.. “هراوة” تقرر تفعيل حظر التجول داخل المدينة

بحث أعضاء المجلس التسييري لبلدية هراوة، مع الأجهزة الأمنية بالمنطقة ضرورة تفعيل الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وبحسب إيجاز صحفى للبلدية، مساء السبت، تم الاتفاق على تفعيل حظر التجول داخل نطاق البلدية من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا، وتنفيذ حظر التنقل بين المدن، بالإضافة إلى قفل جميع الأنشطة التجارية باستثناء المواد الغذائية والخضروات واللحوم والصيدليات والعيادات الطبية، مع ضرورة التشديد على إقفال جميع الأماكن التي تظهر بها تجمعات.

و تم الاتفاق على ضرورة التنبيه على عدم استقبال أي عائلات من خارج البلدية إلا بعد الرجوع إلى اللجنة المشكلة بالبلدية.