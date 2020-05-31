“العليا لمكافحة كورونا” تلغي حظر التجول داخل المدن غير الموبوءة

عقد الفريق عبدالرازق الناظوري، رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، عضو اللجنة العليا لمكافحة الوباء، مساء أمس السبت اجتماعاً بأصحاب المجمعات التجارية في مدينة بنغازي وعموم المنطقة، لتأكيد التدابير الوقائية والاحترازية اللازم اتخاذها لممارسة الأنشطة.

وقررت اللجنة العليا خلال الاجتماع رفع حظر التجول كلياً داخل المدن فيما عدا الأندية الرياضية وصالات المناسبات والمقاهي، كما أكدت اللجنة على أصحاب كافة الأنشطة تقديم المستلزمات الوقائية من المرض للزبائن مع تخطيط المحال التجارية بالعلامات المؤكدة للتباعد الاجتماعي، على أن يكون عملها طيلة الــــــ 24 ساعة.

وأوضحت اللجنة أن المطاعم بإمكانها تقديم الوجبات لزبائنها شريطة اصطحابها لبيوتهم وعدم تناولها في صالات المطاعم ،فيما أكدت اللجنة على قرارها بتطبيق حظر التجول بين المدن، مشددة على كافة المواطنين اتخاذ كافة الاحتياطات طيلة الأيام المقبلة لحين زوال الخطر تماما.

وأشارت اللجنة إلى أن قرارها جاء للتسهيل على المواطنين والتجار وكذلك للوضع الوبائي الجيد الذي تحظى به مختلف مناطق شرق البلاد وأكدت أن قرار رفع حظر التجول لا يشمل المدن التي ظهر بها الوباء في غرب وجنوب البلاد.

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