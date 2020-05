بنغازي.. تسيير قوافل طبية للكشف على طلبة الكلية العسكرية العائدين من مناطقهم

قامت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة

بالخدمات الصحية بنغازي، السبت، بتسيير قافلة طبية تضم العديد من التخصصات الصحية،

لإتمام الإجراءات الصحية والطبية لطلبة الكلية العسكرية العائدين من مناطقهم بعد قضاء

الإجازة الدراسية الممنوحة لهم في النصف الأول من هذا العام.

وقالت الغرفة في بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” إنه تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للطلبة والتحاليل

المطلوبة، مشيرة إلى أنه تم تقديم محاضرات قصيرة لهم وتطبيقات عملية عن الإجراءات الاحترازية

للوقاية من فيروس كورونا، وعن الطرق الصحيحة في استخدام أدوات الوقاية الشخصية.

