طرابلس.. قرب تدشين مشفى شهداء الدامور في “بوسليم”

ذكر المكتب الإعلامي للمجلس البلدي أبوسليم في مدينة طرابلس أن أعمال البناء للمركز الصحي “شهداء الدامور” بأبي سليم قد وصل إلى المرحلة ما قبل النهائية .

وتأتي أعمال التشييد للمركز المنشأ حديثاً في إطار تحسين وتطوير المرافق الصحية على مستوى بلدية بوسليم بالتنسيق مع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، في تنفيذ وإنشاء مرافق صحية نمودجية لمواكبة النمو السكاني وخطة البلدية لاستحداث وتطوير هذه المرافق ودعم الرعاية الصحية الأولية للتخفيف علي المواطن غلاء العيادات الخاصة ، ورفع العبأ عن المستشفيات العامة-حسب منشور البلدية،على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك.

وأثنت البلدية بالخصوص على مجهودات جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وللشركة المنفذة ورجال الأمن المركزي أبوسليم لتوفيرهم البيئة المناسبة لعمل الشركات بداخل نطاق بلدية أبوسليم .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية