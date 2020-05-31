شهائد الخلو من كورونا للمحجورين في فنادق البيضاء

أعلن المجلس البلدي البيضاء بالجبل الأخضر -شرقي البلاد- عن إتمام فترة الحجر الصحي للمواطنين المقيمين بفنادق مدينة البيضاء بعد عودتهم من رحلات خارج البلاد لأغراض متعددة منها العلاج والدراسة ممن كانوا عالقين في الخارج إثر توقف الطيران بسبب جائحة كورونا .

وقام مركز الرصد الأولي والتقصي والاستجابة السريعة لمكافحة وباء كورونا المستجد ،بتسليم شهادات الخلو من فيروس كورونا للنزلاء بفنادق “الهديل” و “آية الجبل ” و “مرحبا” وذلك بعد التأكد من نتائج العينات التي قامت الفرق بسحبها واعتمادها من مركز الرصد و رئيس المجلس التسييري “علي حسين”، عضو اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا ببلدية البيضاء.

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