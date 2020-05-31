“المشري” يساوم صحفي روسي حول روسيين محتجزَين في طرابلس

نشر الصحفي الروسي ألكسندر مالكيفيتش مقطع لمحادثة هاتفية بينه وبين رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذي طلب من الصحفي الروسي تحديد مقابلة لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعرض “المشري” من خلال المكالمة صفقة مؤداها طلب اعتراف روسيا بحكومة السراج مقابل الإفراج عن عالمي اجتماع روسيين محتجزين في سجون إحدى المجموعات المسلحة المساندة لقوات الوفاق في طرابلس.

وقال “مالكيفيتش” – حسب ما أوردته صحيفة العين الإخبارية- إنه : (وبطريقة لا تليق بشخصية سياسية، عرض المشري، الذي يمكن اعتباره الممثل الرسمي لسلطات طرابلس، أن يتدخل في الإفراج عن الروسيين وأن يؤثر بشكل إيجابي على مصير شوغالي وسويفان).

ويضيف الصحفي الروسي-حسب صحيفة العين – أن الحوار تحول إلى ابتزاز واضح من جانب المشري، الذي اشترط تغييرًا في الموقف الرسمي الروسي بشأن الصراع في ليبيا مطالبا بتدبير لقاء للسراج بالرئيس الروسي وأن يدعم ويعترف بشكل لا لبس فيه حكومة الوفاق.

وأشار المشري، خلال المكالمة، بطريقة غير مباشرة، إلى أنه يستطيع أن ينقل القضية إلى المحكمة، مما سيصعب ويعقّد من وضعية شوغالي وسويفان، رغم أن حكومة طرابلس لم توجه لهم أية اتهامات.

يذكر أن قوة الردع التابعة للوفاق قد قامت في مايو 2019 بالقبض على عالمي الاجتماع الروسيين”ماكسيم شوغالي” و “سامر سويفان”، بتهمة التجسس .. وحسب الشهادة الروسية فإن العلمين كانا يقوما حينها باستطلاع للرأي العام في طرابلس، قبيل القمة الروسية الأفريقية، وبعلم وموافقة رئيس رئاسي الوفاق فائز.

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