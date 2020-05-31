بلدي نالوت يصدر تنويها بشأن تسكين العائلات من خارج البلدية

طالب المجلس البلدي نالوت كافة الأهالي في نطاق البلدية نالوت عدم تسكين أي عائلة أو أفراد من خارجها إلا بعد الرجوع للجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا بالبلدية.

وأشار المجلس البلدي، في تنويه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى ضرورة «اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد الاصابة بفيروس كورونا المستجد». وحسب منصة مراقبة الوباء، التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، لم تسجل مدينة نالوت أية إصابة بالوباء منذ ظهوره في البلاد في مارس الماضي.

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وفي أبريل الماضي، رفض أعلن المجلس البلدي لمبلغ المخصص للبلدية في ميزانية الطوارئ لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد. وقال إن «المبلغ لا يكفي لتسيير مستشفى نالوت المركزي لمدة شهر»، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

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