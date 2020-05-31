تقلع اليوم الأحد، طائرتين من مطار مصراتة الدولي، قاصدتين مطار اسطنبول، وذلك ضمن الرحلات المقررة لعودة العالقين في الخارج.

وبينت الصفحة الرسمية لمطار معيتيقة الدولي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن جدول الرحلات اليوم كالتالي:

الأجنحة الليبية

مصراتة : اسطنبول YL 102 الإقلاع 11:30 الوصول 15:00

اسطنبول : مصراتة YL 103 الإقلاع 16:00 الوصول 19:30

الخطوط الأفريقية

مصراتة : اسطنبول 8U2032 الاقلاع 13:00 الوصول 16:20

اسطنبول: مصراتة 8U2033 الإقلاع 18:00 الوصول 21:30

The post الإعلان عن مواعيد رحلات إعادة الليبيين العالقين في تركيا اليوم appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

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