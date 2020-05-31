«أوحيدة»: مكالمة المشري أشدّ وقعا من تقشير البصل

أكد علي أوحيدة الصحفي الليبي المستقل في بلجيكا، أن المكالمة المسربة المتداولة لخالد المشري، رئيس المجلس الاستشاري، أشدّ وقعا من تقشير البصل.

وقال أوحيدة في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “موضوعيا مكالمة المشري؛ أشد وقعا من تقشير البصل”.

وأضاف في تغريدة أخرى “المشري، حرفيا يعني. المبيوع، وسوف نرى ردة فعل خالد المشري الذي رفض الروس ان يشتروه”.

وتابع “المكالمة التي سربها الروس مع خالد المشري، مجرد تحذير، الشجرة التي تخفي الغابة”.

وكانت «الساعة 24»، قد نشرت التسجيل صوتي المتداول لمكالمة هاتفية بين رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري وعضو صندوق حماية القيم الوطنية الروسية يونس أبا زيد.

وكشف المقطع الصوتي، محاولة المشري خلال المحادثة ابتزاز موسكو للإفراج عن باحثين روسيين اعتقلتهما المليشيات المسلحة التابعة لفائز السراج منذ أكثر من عام، بالتغاضي عن محاكمتهما أمام القضاء في ليبيا، مقابل ترتيب «صندوق حماية المواطنة الروسية» مقابلة رسمية للسراج مع الرئيس فلاديمير بوتين، ويعلن بعده في بيان تأييده لحكومة «الوفاق».

كما كشفت المحادثة الهاتفية عن طلب المشري، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا، من موسكو التوسط مع سيف الإسلام القذافي، على عكس الصورة التي يصدرها التنظيم في وسائل الإعلام أمام مناصريه من المليشيات.