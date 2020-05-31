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الصنايبي: كل من يتواطئ مع أردوغان لاستغلال وطنه يعامل معاملة الخائن ويحاكم بهذه الجريمة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

ل الدكتور عبدالحق الصنايبي، المتخصص في الدراسات الاستراتيجية والأمنية إن كل من يتواطئ مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاستغلال وطنه سياسيا واقتصاديا يجب اأن يعامل معاملة الخائن ويحاكم بهذه الجريمة.

وأضاف “الصنايبي” ، الباحث في شؤون تنظيم الإخوان الدولي، عبر تغريدة له بموقع تويتر، أن هناك
سؤالا يؤرقه، وهو: ماذا استفدنا من تركيا؟

وأوضح قائلا في إجابته على السؤال: ” إن المغرب يشتكي من اتفاقية التبادل الحر مع تركيا وتونس أيضا ونفط ليبيا ينهب من طرف المستعمر التركي”.

واختتم المتخصص في الدراسات الاستراتيجية والأمنية حديثه، بطرح سؤال وجهه إلى كل الليبيين، قائلا: “متى نستيقظ ونعلم أن أردوغان يريد بنا شرا؟”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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