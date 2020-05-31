الجنوب يقفز للمرتبة الثانية.. خارطة إصابات «كورونا» تسجل تطورا جديدا في ليبيا

سجلت خارطة التوزيع الجغرافي لإصابات فيروس «كورونا» المستجد تغيرا ملفتا في البلاد، بعدما قفزت مدينة سبها بالجنوب الليبي إلى المركز الثاني في تسجيل حالات إيجابية للوباء منذ مارس المارض، وفق أرقام رسمية.

وفي حين سجلت طرابلس 48.7 % من إجمالي الحالات الإيجابية في المكتشفة في البلاد والبالغة 130 إصابة، حلت سبها في المركز الثاني بنسبة 38.8% وبواقع 47 حالة إصابة مؤكدة. وفق المنصة الإلكترونية لمراقبة الوباء، التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأعلن مركز مكافحة الأمراض السبت، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في سبها، لترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في المدينة إلى 50 مصابًا. وطالب المركز مواطني سبها بعدم مغادرة المدينة حتى يتم حصر المخالطين للمصابين واستقرار الوضع الوبائي.

وحسب المنصة الإلكترونية لمراقبة الوباء، جاءت جاءت مصراتة في المرتبة الثالثة من حيبث أعداد الإصابات بنسبة 8.2%، في حين بلغت نسبة الإصابات في بنغازي 3.3%، وذلك منذ الإعلان عن إصابات في البلاد في مارس الماضي.

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