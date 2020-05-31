الولايات المتحدة تشيد بحجز السلطات المالطية "أموال ليبية مزورة" وتتهم روسيا بطباعتها

رحبت الولايات المتحدة بإعلان السلطات المالطية حجز أموال ليبية، وصفتها بـ”المزورة”، كانت في طريقها إلى الشرق الليبي. وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن هذه الأموال “طبعتها شركة روسية مملوكة من طرف الدولة بطلب من كيان مواز غير شرعي” في إيحاء للمشير حفتر، مشيرة إلى أن “تدفق العملة الليبية المزيفة، التي طبعتها روسيا في السنوات الأخيرة”، زاد من “تفاقم الصعوبات الاقتصادية” بها. فيما ردت روسيا بأنه ” ليست الدنانير الليبية هي المزيفة بل التصريحات الأمريكية”.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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