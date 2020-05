طالب المجلس البلدي غريان، السبت، الأهالى بعدم تسكين أي عائلة أو أفراد من خارج البلدية، إلا بعد الرجوع للجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا البلدية.

وأوضح المكتب الإعلامي للبلدية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذا الطلب يأتي فى إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

