بينهم ضباط..وصول جثث 14 مرتزقا سوريا قتلوا في ليبيا إلى حلب

أفادت مصادر صحفية سورية، السبت، بوصول دفعة جديدة من جثث المرتزقة السوريين الذين تم إرسالهم من جانب تركيا للقتال في ليبيا، إلى حلب.

وأكدت المصادر، أن الدفعة تضم 14 قتيلا، بينهم جثة القيادي في لواء صقور الشمال المدعو “محمود الخلف” وهو ضابط من أبناء جبل شحشبو بريف إدلب الجنوبي، لافتة إلى أن الدفعة ضمت أيضاً 20 جريحاً، من بينهم ضباط موزعين بين فصائل صقور الشمال والعمشات والسلطان مراد.

