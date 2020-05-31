أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراته قيام فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بسحب عدد 55 مسحة أنفية بلعومية مختلفة وقد تم إرسالها لمركز مكافحة الأمراض مصراته في انتظار نتائج التحليل.

وبينت اللجنة في إيجاز لها أمس السبت أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة أعلن أن المسحات التي تم سحبها والبالغ عددها 152 مسحة كانت نتائج تحليلها سالبة ويقوم الفريق بالمتابعة مع جميع الحالات في حالة حدوث أي تطور