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تحشيد حقوقي ضد “جرائم” أردوغان والسراج في ليبيا

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يعكف عدد من الحقوقيين والنشطاء من ليبيا وسوريا على إعداد ملف موثق لما وصفوه بـ”جرائم الرئيس التركي رجب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج في ليبيا” لمقاضاتهما أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وتضمن الملف انتهاكات أردوغان ونظامه في سوريا من تجنيد مرتزقة وإرهابيين وخطف أطفال سوريين وابتزاز عائلاتهم إضافة إلى ما وصفه حقوقيون بمشاركته للسراج في جرائمه ضد الليبيين عبر مده بالميليشيات وتوفير الاتصال له مع التنظيمات الإرهابية لتأمين المرتزقة الذين يتم جلبهم من سوريا إلى ليبيا لقتال الجيش الليبي.

ويواجه التدخل التركي في ليبيا تنديداً واستنكاراً داخلياً وخارجياً، خاصة بعد إرسال أنقرة مئات المرتزقة السوريين إلى محاور القتال في طرابلس لدعم الوفاق وصد تقدّم الجيش الوطني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • اردوغان والسراج ارتكبا جرائم حرب طبقا للقانون الدولى موثقة وتكفى لتحويلهما للجنايات الدولية ان لم يكن الان فبعد سقوطهما قريبا كما حدث للمجرم الاخوانى الحقير حسن البشير فنقل اسلحة ومقاتلين ارهابيين من خلال طائرات وسفن مدنية وباستخدام مطارات وموانئ مدنية جريمة حرب

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