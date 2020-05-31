تحشيد حقوقي ضد “جرائم” أردوغان والسراج في ليبيا

يعكف عدد من الحقوقيين والنشطاء من ليبيا وسوريا على إعداد ملف موثق لما وصفوه بـ”جرائم الرئيس التركي رجب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج في ليبيا” لمقاضاتهما أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وتضمن الملف انتهاكات أردوغان ونظامه في سوريا من تجنيد مرتزقة وإرهابيين وخطف أطفال سوريين وابتزاز عائلاتهم إضافة إلى ما وصفه حقوقيون بمشاركته للسراج في جرائمه ضد الليبيين عبر مده بالميليشيات وتوفير الاتصال له مع التنظيمات الإرهابية لتأمين المرتزقة الذين يتم جلبهم من سوريا إلى ليبيا لقتال الجيش الليبي.

ويواجه التدخل التركي في ليبيا تنديداً واستنكاراً داخلياً وخارجياً، خاصة بعد إرسال أنقرة مئات المرتزقة السوريين إلى محاور القتال في طرابلس لدعم الوفاق وصد تقدّم الجيش الوطني.

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