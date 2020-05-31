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الطب الميداني: إصابة 7 أشخاص أثناء تفكيك ألغام في طريق المطار

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن مركز الطب الميداني والدعم إصابة 7 عناصر من مكافحة الألغام الذي تعرض لانفجار 3 ألغام بشكل متتالي خلال محاولته تفكيكها في طريق المطار.

وبين المركز أنالفريق المكلف بمرافقة فرقة نزع الالغام التابع للمستشفى الميداني طريق المطار قام بإسعاف فريق مكافحة الألغام التابع لإدارة الهندسة العسكرية الذي تعرض لانفجار 3 ألغام بشكل متتالي، كان الفريق بصدد تفكيكها، مما تسبب في إصابة 7 أسخاص بإصابات متفاوتة بين بليغة وبسيطة.

وأشار المركز إلى أنه جرى نقل الحالات إلى المستشفى الميداني صلاح الدين بعد تلقيهم الاسعافات الاولية تم جرى نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم

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عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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