الصنايبي: يجب محاكمة كل من يتواطأ مع أردوغان بتهم الخيانة

قال المتخصص في الدراسات الاستراتيجية والأمنية، عبدالحق الصنايبي، الأحد، إن من يتواطأ مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاستغلال وطنأ سياسيا واقتصاديا يجب أن يعامل معاملة الخائن ويحاكم بهذه الجريمة.

وأضاف الصنايبي، في تغريدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن ليبيا لم تستفد من تركيا شيئا، لافتا إلى أن النفط الليبي ينهب من جانب المستعمر التركي، وأنه لابد على الجميع أن يستيقظوا ويعلموا ان إردوغان يريد ببلادهم وبهم شرا.

