إرسال قوات أمريكية إلى ليبيا.. “أفريكوم” تحسم الجدل

أنهت القيادة الأمريكية العسكرية في أفريقيا “أفريكوم” الجدل الذي أثير حول احتمالية إرسال قوات تتبع الجيش الأمريكي إلى تونس، بالتزامن مع النشاط الروسي الأخير في ليبيا.

وقالت “أفريكوم” إنها تعتزم إرسال وحدة تدريب عسكرية صغيرة إلى تونس، لها مهام محدودة وتأتي تنفيذا لمتطلبات برنامج المساعدة العسكرية مع تونس.

وأضافت القيادة الأمريكية العسكرية في أفريقيا في بيان توضيحي أن الوحدات العسكرية لا تخطط للقيام بأي مهام قتالية حتى الآن.

ويأتي توضيح “أفريكوم” بعد مرور نحو 24 ساعة من نشرها بيانا لمحت فيه إلى “إمكانية استخدام اللواء المساعد في شمال أفريقيا في ظل القلق المتزايد إزاء الأنشطة العسكرية الروسية في ليبيا”.

ونقل ذات البيان عن الجنرال ستيفن تاونسند، قائد القوات الأمريكية في أفريقيا قوله: “نحن نبحث عن طرق جديدة للتعاطي مع قلقنا المتبادل بشأن الأمن مع تونس بما في ذلك استخدام اللواء المساعد لقوات الأمن”.

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