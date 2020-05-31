“داخلية الوفاق” تضبط مهاجرين غير قانونيين في القره بوللي

داهمت دوريات “المهام الخاصة” التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية في وزارة داخلية حكومة الوفاق أحد أوكار عصابات تهريب البشر وتم ضبط مجموعة من المهاجرين غير القانونيين وضبط الأشخاص المسؤولين عن تهريبهم بطريقة غير قانونية وإحالتهم جميعًا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن العملية تمت بعد التحري وجمع المعلومات إثر ورود معلومات إلى إدارة المهام الخاصة عن وجود مهاجرين غير قانونيين من أغلبهم يحملون جنسيات إفريقية بمدينة القره بوللي ويستعدون للهجرة إلى إيطاليا .

وحشر المهاجرون في مساحات ضيقة لا مراعاة فيها للتباعد الجسدي احترازاً من جائحة كورونا ومعاملتهم كأسرى أو مذنبين في صور أخرى بإجبارهم على وضع الاستعداد ووجههم إلى الحائط ، فيما لم ترد الوزارة عدد المحتجزين ولا تفصيل لبيان البلدان التي أتوا منها ومن بينها دول آسيوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية