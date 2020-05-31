محاور طرابلس.. واقع ميداني عنيف ومواجهات متواصلة

تستمر المواجهات العنيفة في محاور الرملة والكازيرما جنوب العاصمة طرابلس، وفي بوقرين استهدف سلاح الجو مواقع لقوات الوفاق، في وقت أعلنت فيه شعبة الإعلام الحربي إسقاطها ثلاث طائرات مسيرة في مدينة بني وليد، الأولى أسقطت صباح السبت بالقرب من مدينة بني وليد، بينما أسقطت الطائرتان الثانية والثالثة بعد أن حاولتا الإغارة على مواقع مدنية بالمدينة.

وتتخذ المعارك الدائرة بعنف منذ أيام ذات الشكل الثابت بين وحدات الجيش الوطني والقوة المساندة لها وبين قوات حكومة الوفاق ومن معها من مرتزقة سوريين.

واشتدت المواجهات ليلة الأمس في محوري الرملة والكازيرما مع تقدم نسبي لقوات الوفاق لم يدم طويلا مع إصرار وحدات الجيش الوطني لليوم الخامس على التوالي على عدم التراجع عن مواقعها التي تسيطر عليها والتي تعتبر خطوط تماس مع قوات الوفاق سواء في الرملة ومحيطها أو وادي الربيع وما حوله من محاور فرعية.

جوياً، استهدف سلاح الجو يوم أمس مواقع لقوات الوفاق شرق مدينة مصراتة، وأوضح مصدر عسكري أن سلاح الجو استهدف أماكن لتجمع الآليات وتخزين الذخائر وهي المرة الأولى منذ ما يقرب عن 3 أسابيع كان فيها هذا المحور هادئا بشكل حذر.

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