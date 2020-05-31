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لجنة مكافحة كورونا بالزاوية تقدم 7 توصيات لمواجهة تفشي الفيروس في البلدية

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت بلدية الزاوية، السبت، عن توصيات اللجنة الطبية المكلفة بمواجهة فيروس كورونا بالبلدية .

وأوضح المكتب الإعلامي للبلدية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن التوصيات شملت  التشديد على المنافذ البرية للمدينة و اتخاذ الإجراءات و الإشتراطات الصحية للعبور، والإلتزام بالحظر الذي أقره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، من الساعة 6 مسآء إلى الساعة 6 صباحا.

وشدد المكتب على المواطنين  عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، حرصاً على سلامتهم، مطالبا المواطنين بالتبليغ على أى حالة اشتباه مصابه بالفيروس، و مراقبة مداخل المدينة مع التركيز على القادمين من المناطق الجنوبية، و حجر المواطنين القادمين من المدن الجنوبية إلى حين التأكد من خلوهم من المرض.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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